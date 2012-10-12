Требуется разработать скрипт подбора аккумуляторов для Prestashop

Входные данные (марка машины > модель > (год начала производства - год завершения производства) > мощность ).

Выходные данные (емкость от и до, полярность, длина, ширина, высота, полярность, пусковой ток от и до).

Для выходных данных должен выводится список подходящих товаров где заданы соответственно (емкость, полярность, (длина, ширина, высота с погрешностью -+ 5), пусковой).