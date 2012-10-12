Надо прикрутить модуль из маркетплейса Битрикс

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки110 просмотров

куплен вот такой вот компонент http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/redsign.bighammer/#tab-updates-link

его надо прикрутить к сайту http://mebelspb.su/

13 лет назад
NewComer189
Валерий 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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