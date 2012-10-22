Найти "больной" скрипт, устранить проблему. Срочно

Требуется разработать скрипт подбора аккумуляторов для Prestashop Входные данные (марка машины > модель > (год начала производства - год завершения производства) > мощность ). Выходные данные (емкость от ...
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Сайты не грузятся, пришло сообщение от хостера:
Добрый день, в Вашем скрипте происходит подключение к удаленному серверу с ip адресом 69.39.238.207, сейчас этот сервер не доступен, в виду чего скрипт ожидая подключения выполняется длительное время. Для решения проблемы Вам необходимо оптимизировать скрипты сайта и по возможности убрать подключение к сторонним серверам.
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