Найти "больной" скрипт, устранить проблему. Срочно

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Завершен4 заявки134 просмотра

Сайты не грузятся, пришло сообщение от хостера:

Добрый день, в Вашем скрипте происходит подключение к удаленному серверу с ip адресом 69.39.238.207, сейчас этот сервер не доступен, в виду чего скрипт ожидая подключения выполняется длительное время. Для решения проблемы Вам необходимо оптимизировать скрипты сайта и по возможности убрать подключение к сторонним серверам.

Оплата Яндекс-деньгами

13 лет назад
dav-comp
Марина 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
1 день
Отличный исполнитель. Оперативное выполнение задания, масса полезных рекомендаций. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Было приятно сотрудничать с Мариной. Адекватный заказчик, не просит ничего сделать сверх меры или ТЗ. Мои ремоендации и 10 баллов.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад