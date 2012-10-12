Доделать шаблон WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок115 просмотров

Что нужно сделать :

1. Поставить тесты на вордпресс -что б можно было редактировать с админки

2. Поставить стандартный поиск

3. Поставить стандартный вывод новостей

Оплата по факту сделанной работы! Предлагайте цену и строк.

WordPress
13 лет назад
creative-way
Руслан Ткач 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров