Правки в WebAsyst

Нужен хороший спец для доработки сайта на 1С-Битрикс. Необходимо доработать языковые версии по-мелочи, а затем на основе этого сайта сделать еще 3 с другой структурой, но идентичным дизайном за отдельную стоимость. Вообще нужен специалист на ...