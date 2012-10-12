Конфигуратор

Сайты не грузятся, пришло сообщение от хостера: Добрый день, в Вашем скрипте происходит подключение к удаленному серверу с ip адресом 69.39.238.207, сейчас этот сервер не доступен, в виду чего скрипт ожидая подключения выполняется длительное ...