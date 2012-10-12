Конфигуратор

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

http://trucksformer.ru/ru/configurator/#from=brand... необходимо написать программный модуль — «конфигуратор», только по марке мерседес +

Unimog:

подразделяется на три вида

1. коммунальная техника

делится на

зима

оборудование:

-шнекоротер;

-снежный отвал;

-межосевая щетка;

-распределитель реагентов;

-прочее

лето

-пылесос

-поливалка

- щетка

- прочее

2. локомобиль

оборудование:

-кму

-снежный отвал

-шнекоротер

3.бездорожье

грузоподъемность 7,5 тонн 4х4

оборудование:

-КМУ

-борт с КМУ

-лаборатория

-вахтовый фургон

-прочее

и наконец то Zetros

грузоподъемность 8,5 тонн / 330 л.с. / 4х4

грузоподъемность 14,5 тонн / 330 л.с./ 6х6

оборудование

-КМУ

-борт с КМУ

-лаборатория

-вахтовый фургон

-пожарная машина

-прочее

13 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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