Нужно установить MODX.

Есть вёрстка сайта, нужно установить CMS,идентично перенести контент с другого сайта(страниц 30 наверно).

На сайте есть маленький калькулятор, функционал его можно перенести со старого сайта(просто вставить в новый дизайн).

Сложных разделов на сайте не будет: только новости и калькулятор.

Возможны мелкие коррективы в процессе.

Срок 7 дней.