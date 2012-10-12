http://trucksformer.ru/ru/configurator/#from=brand... необходимо написать программный модуль — «конфигуратор», только по марке мерседес + Unimog: подразделяется на три вида 1. коммунальная техника ...
Установить MODX
Нужно установить MODX.
Есть вёрстка сайта, нужно установить CMS,идентично перенести контент с другого сайта(страниц 30 наверно).
На сайте есть маленький калькулятор, функционал его можно перенести со старого сайта(просто вставить в новый дизайн).
Сложных разделов на сайте не будет: только новости и калькулятор.
Возможны мелкие коррективы в процессе.
Срок 7 дней.
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