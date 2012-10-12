Установить MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Нужно установить MODX.

Есть вёрстка сайта, нужно установить CMS,идентично перенести контент с другого сайта(страниц 30 наверно).

На сайте есть маленький калькулятор, функционал его можно перенести со старого сайта(просто вставить в новый дизайн).

Сложных разделов на сайте не будет: только новости и калькулятор.

Возможны мелкие коррективы в процессе.

Срок 7 дней.

MODX
13 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Конфигуратор

    $150

    http://trucksformer.ru/ru/configurator/#from=brand... необходимо написать программный модуль — «конфигуратор», только по марке мерседес + Unimog: подразделяется на три вида 1. коммунальная техника ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-программист

    $2500

    Требуется PHP-программист для удалённой работы по разработке веб-сайтов и индивидуальных веб-приложений. Оплата работы за каждый реализованный проект или задачу по факту выполнения. Территориальное местонахождение — Украина, город значения не имеет, главное — быть на связи ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка компонента VirtueMart под Joomla

    $250

    Цель: Доработка компонента VirtueMart под Joomla 2.5 с целью реализации возможности продажи электронных товаров (цифро-буквенные коды). 1.функционал по отнесению списка кодов (до 1000шт.) к одному товару. 2. Продажа цифро-буквенного кода ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Установить форум на phpBB

    $16

    Установить форум на phpBB поставить в шапку форума блок, куда можно добавить контекстную рекламу. Сделать доступ к форуму только с разрешения модератора. Остальные тонкости - при личной беседе ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль для размещения новостей в группу ВК

    Необходимо разработать модуль для постинга новостей в группу контакта. В настройках модуля указываем название группы, автора сообщений (от чьего имени будут посты) и реквизиты приложения (если нужно). функция постинга vk_post(title, description, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прикрутить CMS

    Требуется к натянуть уже готовую верстку на Joomla 2.5 Верстку можно посмотреть тут: http://food1.vargentum.ru/serv_nav.html Ставить необходимо на joomshopping+ к2 и jcomments

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти "больной" скрипт, устранить проблему. Срочно

    Сайты не грузятся, пришло сообщение от хостера: Добрый день, в Вашем скрипте происходит подключение к удаленному серверу с ip адресом 69.39.238.207, сейчас этот сервер не доступен, в виду чего скрипт ожидая подключения выполняется длительное ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад