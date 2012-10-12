Требуется PHP-программист для удалённой работы по разработке веб-сайтов и индивидуальных веб-приложений. Оплата работы за каждый реализованный проект или задачу по факту выполнения. Территориальное местонахождение — Украина, город значения не имеет, главное — быть на связи в рабочее время.

Требуемые знания:

— PHP5

— MySQL

— ООП

— JS, AJAX

— основы HTML, CSS

Обязанности:

— создание сайтов на основе готовой «самописной» CMS (PHP5+MySQL, ООП);

— доработка модулей CMS под конкретные проекты и задачи;

— разработка новых модулей для CMS.

Требования к кандидату:

— ответственность и внимательность;

— пунктуальность в сроках и обещаниях;

— умение разбираться в чужом коде;

— аккуратность в написании своего кода;

— умение писать быстрый оптимизированный код;

— умение чётко понимать и выполнять поставленные в ТЗ задачи;

— умение работать в команде с другими программистами и верстальщиками.

Заинтересованным в данной вакансии предлагается пройти тестовое задание: http://md-design.com.ua/testjob.txt

Вместо резюме просьба присылать на [email protected] результаты выполнения тестового задания и коротко о себе.