Конструктор-генератор картинок из фона и текста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки161 просмотр

Необходимо сделать конструктор-генератор картинок.

Суть: добавляется текст, выбирается фон, на выходе картинка.

При этом, при добавлении текста он должен автоматически переносится и меняться в размере в зависимости от заданной области на фоне. Тоесть, на выходе должна получится нормальная картинка как с малым кол-вом текста, так и с большим.

Пример реализации – http://recitethis.com. Только для начала необходимо сделать 2-3 однотипных конструктора, по примеру картинок, которые во вложении (у них разный фон и разные шрифты, но область для текста и расположение текста примерно одинаковые)

Пока интересует не столько фон и шрифт, сколько сама реализация скрипта, которому можно потом будет добавить разные шрифты и фоны

13 лет назад
korzhikk
Антон 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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