Нужен грамотный, креативный программист работающий с кодом netcat и имеющий опыт работы в создании интернет магазинов. Оперативно справляющийся с поставленными задачами, у которого нет выражений "не умею" или "не знаю". Суть работы такова: я высылаю ...
Доработка интернет-магазина на CMS 1C-Bitrix и 1С
Интернет-магазину нужен человек (или студия), который займется доработкой интернет магазина на 1C-Bitrix и взаемообменом его с 1С Предприятие 8.2.
Кратко о задании:
- Работы по доработку сайта
- Синхронизация наличия товаров сайта с базой 1С
- Доработка 1С и подключение оборудования.
Требования к доработке в прикреплении.
Принимаются предложения только при наличии портфолио и с опытом работы в настройке 1С и Битрикса. Только Киев.
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