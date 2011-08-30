Доработка интернет-магазина на CMS 1C-Bitrix и 1С

Интернет-магазину нужен человек (или студия), который займется доработкой интернет магазина на 1C-Bitrix и взаемообменом его с 1С Предприятие 8.2.

Кратко о задании:

- Работы по доработку сайта

- Синхронизация наличия товаров сайта с базой 1С

- Доработка 1С и подключение оборудования.

Требования к доработке в прикреплении.

Принимаются предложения только при наличии портфолио и с опытом работы в настройке 1С и Битрикса. Только Киев.