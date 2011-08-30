Выполнение заданий для интернет-магазина на NetCat

Нужен грамотный, креативный программист работающий с кодом netcat и имеющий опыт работы в создании интернет магазинов. Оперативно справляющийся с поставленными задачами, у которого нет выражений "не умею" или "не знаю". Суть работы такова: я высылаю в фотошоповском файле примерный вид того что я хочу видеть на своем сайте с сылками на источники где уже работает данное новшество. А ваша задача настроить новшество на моем сайте и после настройки скоректировать его вид. За час работы плачу 300 руб. Баги которые будут происходить по вашей вине у приложения или повлияют на другие настройки должны бесплатно устраняться. Просьба присылать ссылки на портфолио. Владимир. [email protected]