Внести изменения в готовый сайт на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки130 просмотров

Интернет-магазин на CMS Bitrix необходимо сделать возможным добавление уникальных title и мета тегов (текст тегов вносится в ручную) на страницы производителей http://www.v-iz.ru/supplier/supplier.php?ID=1216. Так же необходимо для страниц левого меню сделать возможным добавление текста сверху под заголовком раздела и снизу после навигации http://www.v-iz.ru/catalog/products/organic_cosmetics/. Для каждого раздела будет свой текст, сейчас там можно добавить только единый текст для всех страниц. Реализация примерно как у страниц производителей http://www.v-iz.ru/supplier/supplier.php?ID=1216.

13 лет назад
tashakuz
Татьяна 
44 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Onsen
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
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Заказчиком доволен! Четко поставленная задача и быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Onsen
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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