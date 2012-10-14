Внести изменения в готовый сайт на Bitrix

Интернет-магазин на CMS Bitrix необходимо сделать возможным добавление уникальных title и мета тегов (текст тегов вносится в ручную) на страницы производителей http://www.v-iz.ru/supplier/supplier.php?ID=1216. Так же необходимо для страниц левого меню сделать возможным добавление текста сверху под заголовком раздела и снизу после навигации http://www.v-iz.ru/catalog/products/organic_cosmetics/. Для каждого раздела будет свой текст, сейчас там можно добавить только единый текст для всех страниц. Реализация примерно как у страниц производителей http://www.v-iz.ru/supplier/supplier.php?ID=1216.