Настройка водяного знака

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки111 просмотров

Необходимо настроить отображение водяного знака на фотографиях товаров интернет-магазина.

Движок ShopOS.

13 лет назад
katya483
42 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров