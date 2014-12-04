Magento, Wordpress и Yii разработка

• Magento

• Yii Framework

• Wordpress / Woocommerce

5 причин работать с нами:

• Полный цикл разработки. Вы передаете проект в руки профессионалов

• Репутация. Мы готовы предоставить рекомендательные письма клиентов

• Мы разрабатываем не только сайт или интернет-магазин, но и стратегию возврата вложенных вами средств

• Создание вашего проекта согласно немецким стандартам качества разработки

• Полный комплекс услуг маркетинга и рекламного сопровождения

https://www.fl.ru/users/iyemelyanov/

email: [email protected]

skype: v1kingos