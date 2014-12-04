Magento, Wordpress и Yii разработка
• Magento
• Yii Framework
• Wordpress / Woocommerce
5 причин работать с нами:
• Полный цикл разработки. Вы передаете проект в руки профессионалов
• Репутация. Мы готовы предоставить рекомендательные письма клиентов
• Мы разрабатываем не только сайт или интернет-магазин, но и стратегию возврата вложенных вами средств
• Создание вашего проекта согласно немецким стандартам качества разработки
• Полный комплекс услуг маркетинга и рекламного сопровождения
https://www.fl.ru/users/iyemelyanov/
email: [email protected]
skype: v1kingos
Портфолио
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