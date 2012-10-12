PHP (Curl)-программист нужен для развития сервиса

В уже стартовавший проект требуется на постоянную удаленную работу (возможна частичная занятость) требуется php разработчик.

Проект плотно связан с парсерами, ботами и анализом статистических данных.

Требования:

- Умение БЫСТРО разобраться в чужом коде.

- Быстрый, аналитический склад ума.

- Отличные знания PHP, JQuery, Curl

- Свободное время хотя бы 4 часа в день.

- Опыт проектирования баз данных. Оптимизации существующих.

Для тестового периода предлагаю сдельную оплату.

Подробнее - пишите в скай V1tech3k.