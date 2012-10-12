Ищем программиста Koobi

На постоянную удаленную работу требуются опытные PHP программисты со знанием Koobi CMS

Мы:

- предлагаем зарплату 600 – 1500 USD в месяц

- предоставляем Вам возможность постоянно повышать свой уровень квалификации и обеспечаваем интересными проектами

- окружаем Вас дружной командой профессионалов

Вы:

- имеете уже работающие проекты и отлично владеете PHP, MySQL, Koobi

- можете работать в режиме 10:00-19:00 МСК (1 час перерыв), понед-пятн и быть на связи в icq\skype;

– выполняете поставленный план задач ежедневно.

Плюсом будет опыт работы с высоконагруженными проектами (приветствуется знание NoSQL : MongoDB, Redis, Memcached)

Дополнительно: Базовая ставка определяется непосредственно на собеседовании. Размер ЗП пересматривается в сторону увеличения раз в 3-5 месяцев и зависит от результатов Вашей работы.