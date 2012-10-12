Небольшая доработка за 500 руб старые позиции обновляются, но новые не добавляет с файла excel. Изначально когда загружался прайс, все позиции добавлялись в каталог и потом просто разносились по разделам. ...
Скопировать сайт и перенести на мой хостинг
Есть чужой сайт (каталог – около 400 товаров), структуру и контент которого надо спарсить, перенести на CMS ( друпал, джумла, вордпресс, любая cms е-шопа или любой другой распространённый движок) с моим дизайном и выложить на мой хостинг.
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