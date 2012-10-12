Скопировать сайт и перенести на мой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок501 просмотр

Есть чужой сайт (каталог – около 400 товаров), структуру и контент которого надо спарсить, перенести на CMS ( друпал, джумла, вордпресс, любая cms е-шопа или любой другой распространённый движок) с моим дизайном и выложить на мой хостинг.

DrupalJoomlaWordPress
13 лет назад
medved
51 год
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров