Доработать сайт на Битриксе

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старые позиции обновляются, но новые не добавляет с файла excel. Изначально когда загружался прайс, все позиции добавлялись в каталог и потом просто разносились по разделам.

надо чтобы новые позиции при загрузке добавлялись в каталог, а старые обновлялись

Icq 613971230