Доработать сайт на Битриксе

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки101 просмотр

Небольшая доработка за 500 руб

старые позиции обновляются, но новые не добавляет с файла excel. Изначально когда загружался прайс, все позиции добавлялись в каталог и потом просто разносились по разделам.

надо чтобы новые позиции при загрузке добавлялись в каталог, а старые обновлялись

Icq 613971230

13 лет назад
Jarjkinevgenii
Евгений 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров