Программист PHP под Битрикс

Программирование шаблонов, модулей и компоненов Bitrix.

По-проектная работа, оплата сдельная.

По результатам 1-2 месяцев работы возможен переход на постоянную основу.

Необходимо выполнять различные задачи (программирование шаблонов, модулей и компоненов bitrix), которых много - как мелкие, так и крупные, над некоторыми задачами придется работать в команде с другими нашими разработчиками.

+ по завершении очередной задачи или в процессе её выполнения необходимо, чтобы наш ведущий разработчик знал что делается, какие файлы меняются и т.д. То есть, чтобы он в любой момент мог спросить, что сейчас происходит или каким образом была реализована та или иная задача.