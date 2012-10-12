Есть чужой сайт (каталог – около 400 товаров), структуру и контент которого надо спарсить, перенести на CMS ( друпал, джумла, вордпресс, любая cms е-шопа или любой другой распространённый движок) с моим дизайном и выложить на ...
Доработка сайта
Сайт написан, требуется доработка, используется CMS drupal
План работ:
Есть необходимость доработать личный кабинет для продавцов. Основная идея, чтобы продавец видел промокоды, которые принадлежат ему (с которых он будет получать процент) и не видел чужие промокоды.
Необходимые доработки:
1. Дополнить таблицу промокодов следующими полями
"Кол-во использований" (поле, в которое вносится кол-во использований при генерации новых промокодов и больше не изменяется)
"ID продавца" - поле, по которому ведется сортировка
2. выводить в списке пользователей поле "ID пользователя"
3. предусмотреть при генерации промокодов возможность введения ID продавца, тем самым делегировать промокоды продавцу.
4. предусмотреть в правах доступа просмотр промоводов всех или только своих.
5. логика формирования таблицы промокодов следующая:
если пользователь имеет права на просмотр всех промокодов, то таблица формируется полностью, как сейчас.
если пользователь имеет права на просмотр промокодов только своих, то делается выборка из всех промокодов только тех, "ID продавца" которого равно "ID пользователя" под которым продавец вошел в систему.
при генерации промокодов поле "ID продавца" необязательное, заполняется при желании привязать генерируемые промокоды к продавцу.
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