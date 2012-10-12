Есть чужой сайт (каталог – около 400 товаров), структуру и контент которого надо спарсить, перенести на CMS ( друпал, джумла, вордпресс, любая cms е-шопа или любой другой распространённый движок) с моим дизайном и выложить на ...
Разработка сайта по обмену детскими вещами
Краткое описание сути проекта.
Сайт детского клуба «Гули-Бум» предоставляет пользователям сервис удобного обмена детскими вещами и одеждой, основной принцип которого заключается в том, что человек получает возможность передавать детские вещи, ставшие ему не нужными в клуб «Гули-Бум», получая за переданные вещи условные еденицы оплаты на которые он может приобрести любые другие вещи из каталога детского клуба.
На сайте имеется каталог детских вещей, информация в который добавляется администратором сайта. Регистрация и личный кабинет пользователей, форум, страница оплаты – платная подписка пользователей на предоставление услуг сайта. Доска объявлений, на которой пользователи могут публиковать свои личные объявления о купле/продаже/обмене. Статьи и новости добавляемые и редактируемые администратором сайта. Опросы, а также админ панель с возможностью установления разных прав доступа для администраторов. Также возможность подписки через социальные сети, функция приглашения друзей и емайл рассылка.
Сайт ориентирован для работы в странах западной Европы и должен быть мультиязычным, с возможностью добавления языков из админ панели.
Оплата 10 тыс. рублей
Заявки фрилансеров
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