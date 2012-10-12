Задачи для программиста

Доброго дня уважаемые фрилансеры. Есть задача буквально на 30-45 минут Вашего времени. Есть вёрстака web-морды, есть домен с выложенным движком и со скриптами к кномпкам - задача - залить морду и прицепить действия (скрипты) к кнопкам. Всего 12 кнопок - повторюсь что скрипты есть, движок тоже - вопрос - зацепить всё это дело. - ключи и саму морду высылаю по запросу.