Есть чужой сайт (каталог – около 400 товаров), структуру и контент которого надо спарсить, перенести на CMS ( друпал, джумла, вордпресс, любая cms е-шопа или любой другой распространённый движок) с моим дизайном и выложить на ...
Разработка панели администрирования
Требуется PHP-программист для разработки панели администрирования сетевого устройства. ТЗ будет выслано исполнителю.
Требования к исполнителю:
- Опыт работы с PHP, Html/CSS, Javascript (включая JQuery/AJAX)
- Возможность обсуждения вопросов по скайпу голосом, доступность в сети
- Отсутствие серьезной занятости, мешающей оперативному выполнению задания, в течении 2-3 недель
С бюджетом определимся в процессе согласования объема и сроков.
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