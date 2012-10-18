Парсинг товаров в virtuemart 2

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок200 просмотров

Здравствуйте,

требуется написать скрипт, который с сайта sotomore.ru перенесет товары из категорий Всё для iPad, Всё для iPhone, Всё для iPod и Всё для Macbook к нам на сайт joomla 2.5 VirtueMart 2.

Joomla
13 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
2 дня
Сделано все что требовалось, быстро и качественно. Работой доволен.
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Приятно работать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад