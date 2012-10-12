доброго дня, есть макет сайта интернет-магазина в psd. нужно сверстать шаблон под drupal и настроить магазин. так же нужно будет еще решить 2 задачи по этому проекту, но ...
Информационный социальный портал
Нужно сделать сайт портал (не на основе какого-либо существующего конструктора сайтов), что бы его ядро позволяло добавлять элементы из админской панели, и они появлялись в пользовательской части. Элементы - это разделы и подразделы портала в виде структурированной иерархии. В конце иерархической цепочки должны быть элементы: однострочное текстовое поле, многострочное текстовое поле, поле множественного выбора, поле радио кнопок, поле даты и т.д. Остальные функции классические и будут обсуждаться в процессе работы. Сумма за работу предполагается до 1000$, но возможно и больше, если работы будет больше.
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