Информационный социальный портал

Нужно сделать сайт портал (не на основе какого-либо существующего конструктора сайтов), что бы его ядро позволяло добавлять элементы из админской панели, и они появлялись в пользовательской части. Элементы - это разделы и подразделы портала в виде структурированной иерархии. В конце иерархической цепочки должны быть элементы: однострочное текстовое поле, многострочное текстовое поле, поле множественного выбора, поле радио кнопок, поле даты и т.д. Остальные функции классические и будут обсуждаться в процессе работы. Сумма за работу предполагается до 1000$, но возможно и больше, если работы будет больше.