Нужно установить и настроить доставку EMS и почта России Opencart 1.5.1.3

Прошу откликнуться только тех кто это ранее делал (демонстрация рабочего варианта)

Бюджет не резиновый, так что прошу цену не раздувать.

При качественно выполненой работе буду периодически предоставлять работы - от мелких до полного создания магазина.

Жду предложения.

п.с. По предоплате не работаю, можно безопасная сделка но за Ваш счёт.