Сайт с готовым дизайном на Yii

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок153 просмотра

Необходимо реализовать сайт с формами заказа на данном framework-е.

Сайт имеет простую верстку + DHTML, jquery.

ТЗ и макеты страниц сайта по запросу.

Требуется валидная и кроссбраузерная (>IE7) верстка сайта.

15 000 руб.

От кандидатов – хороший опыт разработки сайтов (верстка + php), хорошее портфолио в части Yii проектов.

Личные качества: оперативное выполнении и настроенная коммуникация (скайп, телефон, email).

jQueryPHPYii
13 лет назад
arrogantos
Павел 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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