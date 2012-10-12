доброго дня, есть макет сайта интернет-магазина в psd. нужно сверстать шаблон под drupal и настроить магазин. так же нужно будет еще решить 2 задачи по этому проекту, но ...
Сайт с готовым дизайном на Yii
Необходимо реализовать сайт с формами заказа на данном framework-е.
Сайт имеет простую верстку + DHTML, jquery.
ТЗ и макеты страниц сайта по запросу.
Требуется валидная и кроссбраузерная (>IE7) верстка сайта.
15 000 руб.
От кандидатов – хороший опыт разработки сайтов (верстка + php), хорошее портфолио в части Yii проектов.
Личные качества: оперативное выполнении и настроенная коммуникация (скайп, телефон, email).
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