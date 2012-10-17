Приватно для Баранова Антона (Acreator)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка174 просмотра

Создание калькулятора на сайте (Joomla). Подсчет стоимости штукатурных работ.

Joomla
13 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

Acreator
Антон 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Обращаюсь к Антону не в первый раз и снова очень довольна! Калькулятор был сделан быстро, в точности с ТЗ. Особенно ценно, что Антон предложил отличный вариант, как сделать калькулятор проще и удобнее. Спасибо, обращусь еще обязательно!
Ещё один заказ и снова всё отлично! Оплата моментальная - сразу после выполнения.

Заявки фрилансеров

Acreator
Антон 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад