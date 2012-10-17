Приватно для Баранова Антона (Acreator)

Обращаюсь к Антону не в первый раз и снова очень довольна! Калькулятор был сделан быстро, в точности с ТЗ. Особенно ценно, что Антон предложил отличный вариант, как сделать калькулятор проще и удобнее. Спасибо, обращусь еще обязательно!