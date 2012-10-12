доброго дня, есть макет сайта интернет-магазина в psd. нужно сверстать шаблон под drupal и настроить магазин. так же нужно будет еще решить 2 задачи по этому проекту, но ...
Сделать "онлайн консультанта" на сайте
Есть сайт по строительной тематике. Требуется "прикрутить" туда какой-либо скрипт для онлайн консультанта. Сайт - без CMS, голый htmp+php
Кто в теме - предлагайте. Сайт - http://karkasnyimir.ru
Заявки фрилансеров
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