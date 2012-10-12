Система скидок для OpenCart

Добрый день!

Стоит следующая задача:

Есть Интернет-Магазин на OpenCart. У каждого товара есть две цены 1-я работает при покупке одной единицы товара, 2-ая должна срабатывать при покупке любых шести товаров. То есть предположим мы положили в корзину шесть единиц разного товара, и должна сработать цена №2 для каждого из товаров.

Писать просьба в личку.