Система скидок для OpenCart

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок125 просмотров

Добрый день!

Стоит следующая задача:

Есть Интернет-Магазин на OpenCart. У каждого товара есть две цены 1-я работает при покупке одной единицы товара, 2-ая должна срабатывать при покупке любых шести товаров. То есть предположим мы положили в корзину шесть единиц разного товара, и должна сработать цена №2 для каждого из товаров.

Писать просьба в личку.

Opencart
13 лет назад
vinweb
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров