Подгрузка данных с помощью ajax

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  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок228 просмотров

Нужно сделать подгрузку данных (menu, footer, боковые блоки) с помощью ajax для сайта сделаного на include + smarty.

AJAX
13 лет назад
weblancer1986
Дима 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров