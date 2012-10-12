доброго дня, есть макет сайта интернет-магазина в psd. нужно сверстать шаблон под drupal и настроить магазин. так же нужно будет еще решить 2 задачи по этому проекту, но ...
Подгрузка данных с помощью ajax
Нужно сделать подгрузку данных (menu, footer, боковые блоки) с помощью ajax для сайта сделаного на include + smarty.
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