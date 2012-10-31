Исправить ошибки поиска

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок119 просмотров

Вот здесь http://www.govoridolgo.ru/krasivie-nomera.html

1. Сделать выдачу номеров по 50 строк на страницу, с возможностью переключения - 50-100-200 строк.

2. Устранить ошибки дублей поискового меню (попробуйте в поиске набрать несколько цифр и нажать поиск, увидите, что идет разбивка результатов выдачи).

13 лет назад
helenmilova
Елена 
44 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад
$30
1 день
Великолепное исполнение, креативный подход, выполнены все пожелания. И добавил улучшения. Чувствуется профессионализм. Все выполнил оперативно. Самые лучшие рекомендации, обращайтесь к Евгению.
Грамотный и адекватный заказчик. Знает чего хочет и может это объяснить. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад