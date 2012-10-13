Плагин для ресайзинга фото на вордпресс.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Добрый всем день!

нужно установить плагин для ресайзинга фотографий на ворд пресс.

Загружаем большую фото или не того размера ? она должна ресайзится!

вот и все дела.

WordPress
13 лет назад
MrAlex77
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров