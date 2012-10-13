Нужно сделать подгрузку данных (menu, footer, боковые блоки) с помощью ajax для сайта сделаного на include + smarty.
Плагин для ресайзинга фото на вордпресс.
Добрый всем день!
нужно установить плагин для ресайзинга фотографий на ворд пресс.
Загружаем большую фото или не того размера ? она должна ресайзится!
вот и все дела.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Вот здесь http://www.govoridolgo.ru/krasivie-nomera.html 1. Сделать выдачу номеров по 50 строк на страницу, с возможностью переключения - 50-100-200 строк. 2. Устранить ошибки дублей поискового меню (попробуйте в поиске набрать несколько цифр ...Завершен13 лет назад
- $35
Нужно написать или скопировать несколько плагинов для сайта и потом их установить.Бюджет не очень большой поэтому пишите реальные цены.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужно разработать клон раздела СБР с сайта free-lance.ru на фреймворке CodeIgniter. ТЗ нету, так как весь функционал можно посмотреть по ссылке. Жду ваших предложений.Закрыт13 лет назад
- $30
Добрый день! Стоит следующая задача: Есть Интернет-Магазин на OpenCart. У каждого товара есть две цены 1-я работает при покупке одной единицы товара, 2-ая должна срабатывать при покупке любых шести товаров. То ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужно сделать сайт портал (не на основе какого-либо существующего конструктора сайтов), что бы его ядро позволяло добавлять элементы из админской панели, и они появлялись в пользовательской части. Элементы - это разделы и подразделы портала в ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно установить и настроить доставку EMS и почта России Opencart 1.5.1.3 Прошу откликнуться только тех кто это ранее делал (демонстрация рабочего варианта) Бюджет не резиновый, так ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте, требуется написать скрипт, который с сайта sotomore.ru перенесет товары из категорий Всё для iPad, Всё для iPhone, Всё для iPod и Всё для Macbook к нам на сайт joomla 2.5 VirtueMart 2.Завершен13 лет назад
- $500
Необходимо реализовать сайт с формами заказа на данном framework-е. Сайт имеет простую верстку + DHTML, jquery. ТЗ и макеты страниц сайта по запросу. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание калькулятора на сайте (Joomla). Подсчет стоимости штукатурных работ.Завершен13 лет назад