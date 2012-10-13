Доработка (переработка) JS-кода

Есть html-файл, который совершает запросы к чужому сайту через js и полученные данные фиксирует в табличку.

Нужно эти данные переформатировать простым списком, ненужные убрать. (Формат данных задаётся чужим сайтом.)

Полагаю, данные можно вытащить со страницы простым js и отформатировать в нужный вид.

По нажатии на кнопочку скопировать в буфер обмена.

Бюджет на всё 500 рублей.

Кто готов — прошу в заявки с указанием скайпа, если имеется.