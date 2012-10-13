Интернет-каталог на Joomla

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок154 просмотра

Нужен специалист по joomla для разработки каталога недвижимости на joomla.

Для разработки предпочтительно использовать JBZoo(есть купленная версия) или Seblod

ТЗ прикреплено.

Писать на [email protected], icq 1449400 или скайп d_rain86

Joomla
13 лет назад
it-tsan
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров