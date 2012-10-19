Мелкие правки для сайта на пхп

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок152 просмотра

В сайт на самописной цмс нужно внести совсем мелкие и пару чуть более крупных правок. Срок - за выходные.

совсем мелкие - это сделать выравнивание на странице по левому краю вместо правого, убрать рамку и т.п.

побольше - это изменить порядок сортировки в поисковой выдаче.

более подробное тз вышлю на мыло.

PHP
13 лет назад
slonka
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Shumar_Oleg
Олег Шумар 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Очень понравилось работать с Олегом. Проект был мало сказать противный, нужно было доработать чужой быдлокод, т.к. нет возможности прямо сейчас сменить цмс. Олег во всем разобрался, внес изменения и уже после оплаты вносил дополнительные правки. Проект был сделан в кратчайшие сроки и за очень умеренную плату. Всем рекомендую.
У меня только положительные впечатления от работы. Четкое ТЗ, моментальная оплата, а также заказчик, - приятный в общении. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Shumar_Oleg
Олег Шумар 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад