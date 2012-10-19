Мелкие правки для сайта на пхп

В сайт на самописной цмс нужно внести совсем мелкие и пару чуть более крупных правок. Срок - за выходные.

совсем мелкие - это сделать выравнивание на странице по левому краю вместо правого, убрать рамку и т.п.

побольше - это изменить порядок сортировки в поисковой выдаче.

более подробное тз вышлю на мыло.