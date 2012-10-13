Доработка сайта на Opencart 1.5.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

необходимо программист для:

- небольшого изменения дизайна сайта demo2.1c-tecdoc-avtozapchasti.com;

- изменения поиска, чтобы из строки поиска исключались все символы и пробелы;

- к товару прикрепить срок доставки товара и отображать в списке товаров рядом с ценой;

Приветствуется опыт оптимизации opencarta и таблиц MySQL для работы с огромным количеством товаров (до десяти миллионов автозапччасти).

MySQLOpencart
13 лет назад
pifago
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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