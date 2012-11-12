Необходимо разработать/поделиться PHP скриптом, который запускается на сайте; - скрипт должен подключаться к сети одноклассники через API; - размещать запись на стене сообщества; - в записи может быть (просто текст) или (текст и фото) или (видео);
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Очень медленно работает сайт. Помогите настроить БД MySQL. Возможно необходимо проиндексировать, оптимизировать параметры.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- Имеется стандартный движок Opencart 1.5.4.1 - Имеются фалы, которые были изменены для адаптации сайта. - Необходимо разработать несколько вариантов дизайнов сайта по продаже автозапчастей, чтобы их можно было подключать/отключать стандартными методами и содержали в себе изменения ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задача заключается в доработке движка OpenCart 1.5.3.1 / 1.5.4.1 таким образом, чтобы можно было поверх стандартного движка заливать изменения и получать доработанный движок. Доработанный движок должен иметь функционал: - Скидки для пользователей(При авторизации видны цены пользователя), которые ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Разработать движок интернетмагазина для отображения товаров (автозапчастей). Без дизайна. - количество товаров огромное (до 10 млн.). Поэтому нужен человек, который знает тонкости работы с очень большим числом записей в базе данных, возможно использование особой БД(по рекомендации ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт11 лет назад
необходимо программист для: - небольшого изменения дизайна сайта demo2.1c-tecdoc-avtozapchasti.com; - изменения поиска, чтобы из строки поиска исключались все символы и пробелы; - к товару прикрепить срок доставки товара и отображать в списке товаров рядом с ценой; Приветствуется опыт оптимизации ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад