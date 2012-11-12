pifago

Александр pifago

 
39 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Fanet
Павел 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Оптимизировать БД MySQL. Тормозит Opencart 1.5.4.1
Оплату получил, всё нормально. Рекомендую к сотрудничеству.
Сделал все нормально. Претензий не имею.
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