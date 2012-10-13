Настроить rel=canonical в интернет-магазине

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Нужно настроить тег rel=canonical для интернет-магазина http://fangift.ru, что это такое можно почитать здесь: http://devaka.ru/articles/link-rel-canonical , плюс при выборе исполнителя если уже был подобный опыт настройки

13 лет назад
nikiforovpetya
Петр 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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