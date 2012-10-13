Надо человек, который сможет правильно установить шаблон на движок! Движок - InstantCMS Шаблон - Octopus Все материалы вышлю! Пишите кто сможет сделать, с пометкой сколько это будит стоить!
Настроить шаблон и сделать главную страницу
Есть сайт на джумле. Сейчас шаблон с несколькими работающими скриптами и несколькими картинками и меню.
1. Нужно настроить дизайн, сделать что-бы меню соответствовало страницам, цвет шаблона соответствовал меню и т.п. (лаги, привести все в божеский вид).
2. Настроить так, что-бы можно было использовать нормальные грифты.
3.Возможно получится сделать главную страницу, что-бы там было что-то типа небольшой ленты новостей. Идеально что-бы новости были с других ресурсов (космос, наука и т.п.).
4. Настроить почту, бекап и т.п.
Ссылку на сайт пришлю в личку.
Спасибо.
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