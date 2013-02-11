Надо человек, который сможет правильно установить шаблон на движок! Движок - InstantCMS Шаблон - Octopus Все материалы вышлю! Пишите кто сможет сделать, с пометкой сколько это будит стоить!
PHP-программист
Вакантна должность Рнр-программиста.
Опыт работы от 1 года или терпение и желание учиться.
Нужно писать на рнр, работать с мускл, минимальный опыт с модх и javascript будет плюсом.
Приоритет желающему попробовать себя в командной работе, на произвол оставленным не будешь, возникшие трудности в ходе работы и пути решения обсудим вместе.
Оставляй, пожалуйста, только в этом проекте свое предложение, указав форму оплаты (у.е. в час/ у.е. в месяц/твой вариант).
Для связи нужен скайп, емейл. Быть онлайн 3-5 часов во время рабочего процесса. Возможность личной встречи - только плюс.
Основная задача: писать код, не бояться делать ошибки, не бросать дело на пол-пути, не пропадать без предупреждения.
Может быть попрошу сделать простое тестовое задание с расчетом на 15-30 минут.
Ищу тебя ;)
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