Плагин/Скрипт партнер для joomla 1.6

Нужна партнерская программа для joom shopping

Функции плагина:

-при регистрации пользователь получает свою реф.ссылку;

-статистику для доступа админу и реферу с числом приведенных и его зароботка

-Баланс партнера, отчисление определенного процента от покупок , приведенных им покупателей, и от заработка приведенных им партнеров ( Либо делать лицевой счет магазина, или прикрепление к статуса заказа "Оплачен" )

-в панели админа установка уровня партнера

-рейтинг всех партнеров по заработку, за день, неделю, месяц, все время