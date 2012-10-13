Плагин/Скрипт партнер для joomla 1.6

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Нужна партнерская программа для joom shopping

Функции плагина:

-при регистрации пользователь получает свою реф.ссылку;

-статистику для доступа админу и реферу с числом приведенных и его зароботка

-Баланс партнера, отчисление определенного процента от покупок , приведенных им покупателей, и от заработка приведенных им партнеров ( Либо делать лицевой счет магазина, или прикрепление к статуса заказа "Оплачен" )

-в панели админа установка уровня партнера

-рейтинг всех партнеров по заработку, за день, неделю, месяц, все время

Joomla
13 лет назад
mirbrandru
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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