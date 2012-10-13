Вакантна должность Рнр-программиста. Опыт работы от 1 года или терпение и желание учиться. Нужно писать на рнр, работать с мускл, минимальный опыт с модх и javascript будет плюсом. ...
Создание одной страницы на флеш
1. Нужно сделать 1 страницу сайта.
2. Ровно в центре страницы - счетчик примерно как на:
3. При каждой смене цифр должен происходить щелчок, примерно такой как в настенных часах
4. Внизу прямо под счетчиком должен находится черный кружок примерно 40-50 пикселей в диаметре (1 - 1,5 см на экране).
5. По углам страницы должны быть иконки соцсетей: facebook, twitter, vkontakte, Google+
6. Вот такой примерно счетчик нужен:
http://drupal.org/files/images/02_mcd_white.png
, только в 3D отрисовать немного, чтобы красиво было. И цифры чтобы вниз крутились каждую секунду с легким таким щелчком, характерным для часов (я могу найти пример если нужно). Поля: дни, часы, минуты, секунды.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование20 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно настроить тег rel=canonical для интернет-магазина http://fangift.ru, что это такое можно почитать здесь: http://devaka.ru/articles/link-rel-canonical , плюс при выборе исполнителя если уже был подобный опыт настройкиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Переделать страницу на сайте согласно ТЗ. Интересует только расположение текста и фото на странице.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна подобная галерея что в примере, с категориями ! http://www.candyandcandy.com/#/magazine/issue-5/ Скажите сколько может стоить подобная галерея и сам сайт ?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на джумле. Сейчас шаблон с несколькими работающими скриптами и несколькими картинками и меню. 1. Нужно настроить дизайн, сделать что-бы меню соответствовало страницам, цвет шаблона соответствовал меню и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно подправить модуль корзины в osCommerce v 1.114. При товаре со скидкой в корзину уходит цена без скидки. Пример такого товара http://zolotosite.ru/Serebrjanoe-kolco-zhemchugom-phianitom-p-565.html Правка, видимо, файла includes\classes\shopping_cart.php http://zolotosite.ru/shopping_cart.rar - этот файлВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
необходимо программист для: - небольшого изменения дизайна сайта demo2.1c-tecdoc-avtozapchasti.com; - изменения поиска, чтобы из строки поиска исключались все символы и пробелы; - к товару прикрепить срок доставки товара и отображать в списке ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Ищу программиста знающего движок интернет магазина опенкарт ocstore_v1.5.1.3. Умеющего как настраивать движок так и дорабатывать его и писать модули к нему. С уважением, Екатерина!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
В сайт на самописной цмс нужно внести совсем мелкие и пару чуть более крупных правок. Срок - за выходные. совсем мелкие - это сделать выравнивание на странице по левому краю вместо правого, убрать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Нужен специалист по joomla для разработки каталога недвижимости на joomla. Для разработки предпочтительно использовать JBZoo(есть купленная версия) или Seblod ТЗ прикреплено. Писать на [email protected], icq 1449400 или скайп d_rain86Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад