Создание одной страницы на флеш

1. Нужно сделать 1 страницу сайта.

2. Ровно в центре страницы - счетчик примерно как на:

http://www.nobelprize.org/

3. При каждой смене цифр должен происходить щелчок, примерно такой как в настенных часах

4. Внизу прямо под счетчиком должен находится черный кружок примерно 40-50 пикселей в диаметре (1 - 1,5 см на экране).

5. По углам страницы должны быть иконки соцсетей: facebook, twitter, vkontakte, Google+

6. Вот такой примерно счетчик нужен:

http://drupal.org/files/images/02_mcd_white.png

, только в 3D отрисовать немного, чтобы красиво было. И цифры чтобы вниз крутились каждую секунду с легким таким щелчком, характерным для часов (я могу найти пример если нужно). Поля: дни, часы, минуты, секунды.