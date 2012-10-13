Доработки страницы. Java+PHP+CSS

В архиве тестовая страница (php).

Надо на этой странице внести исправления.

Готовые исправления должны работать и одинаково выглядеть в FF, IE, Opera, Safari.

1. Кнопка «Скачать свежий Русский WordPress» в Firefox и Opera выглядит так как надо, а в IE выглядит по другому (теней нет, цвета другие итп.). Надо предложить правку css для исправления бага.

2. Над картинками на странице "/" и на странице "/?fav» расположены пробные иконки (add-fav.png, in-fav.png, remove-fav.png).

Нужно отсмотреть поправить css для этих иконок.

add-fav.png - должна быть видна только при наведении курсора на картинку.

Для иконки add-fav.png по возможности предложить реализацию анимационного эффекта «heart beat» — биение сердца.

(изменение величины иконки относительно центра)