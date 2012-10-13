Каталог интернет-магазинов - PHP + MySQL

Добрый день,

Требуется разработать простой каталог интернет-магазинов:

- Список интернет-магазинов с логотипами и названиями

- По каждому магазину - страница с лого, ссылкой на сайт, описанием, списком актуальных скидок.

Технологии: PHP + MySQL, можете предложить использование какого-то framework - или без него.

Пришлите, пожалуйста, свое резюме или ссылку на портфолио на [email protected], мы пришлем подробное ТЗ и попросим оценить разработку.

В случае успешного опыта рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.

Спасибо!