Вакантна должность Рнр-программиста. Опыт работы от 1 года или терпение и желание учиться. Нужно писать на рнр, работать с мускл, минимальный опыт с модх и javascript будет плюсом. ...
Каталог интернет-магазинов - PHP + MySQL
Добрый день,
Требуется разработать простой каталог интернет-магазинов:
- Список интернет-магазинов с логотипами и названиями
- По каждому магазину - страница с лого, ссылкой на сайт, описанием, списком актуальных скидок.
Технологии: PHP + MySQL, можете предложить использование какого-то framework - или без него.
Пришлите, пожалуйста, свое резюме или ссылку на портфолио на [email protected], мы пришлем подробное ТЗ и попросим оценить разработку.
В случае успешного опыта рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.
Спасибо!
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