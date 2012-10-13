Вакантна должность Рнр-программиста. Опыт работы от 1 года или терпение и желание учиться. Нужно писать на рнр, работать с мускл, минимальный опыт с модх и javascript будет плюсом. ...
Защита сайта от воровства трафика
Необходима помощь в выявлении методов воровства трафика с нашего сайта. Оплата по факту устранения воровства. На самом сайте все нормально, ни чего лишнего нет, проверялось и не раз разными специалистами, не однократно меняли хостинг, толку ни какого.
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