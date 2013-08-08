Нужно чтобы товар сортировался сначала по наличию то что есть вверху, чего нет снизу и те позиции которые вверху должны быть в алфавитном порядке и соответственно которые ...
Требуется web-специалист
Требуется специалист в технический отдел web – студии
Работа удаленная
4 часа в день
Задачи предстоит решать разнообразные:
– верстка оформления
– посадка на движок
– наполнение сайта
– информационная и техническая поддержка
– работа с ISP-панелью
– работа с информацией по SSH
– перенос сайтов с хостинга на хостинг
и т.д.
Требования к знаниям:
HTML в совершенстве
PHP – средний уровень. Поиск ошибок в скриптах, правка скриптов, настройка.
Java script – начальный уровень.
Требования к навыкам:
Обучаемость – высокая обучаемость новым задачам, поскольку они появляются всегда.
Самостоятельный (!!!) поиск решения некоторых задач в Интернете (или в других источниках.
Умение грамотно формулировать свои мысли / проблемы в письменном виде.
Скорость работы – высокая продуктивность.
Оплата:
электронные деньги / пластиковая карта.
Cтавка – 9 000 руб. в месяц.
Соискателям:
скидывайте, пожалуйста, краткое описание своих навыков в предложении, если есть примеры работ (верстка, разработанные скрипты), показывайте их.
Заранее спасибо.
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