Требуется web-специалист

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок278 просмотров

Требуется специалист в технический отдел web – студии

Работа удаленная

4 часа в день

Задачи предстоит решать разнообразные:

– верстка оформления

– посадка на движок

– наполнение сайта

– информационная и техническая поддержка

– работа с ISP-панелью

– работа с информацией по SSH

– перенос сайтов с хостинга на хостинг

и т.д.

Требования к знаниям:

HTML в совершенстве

PHP – средний уровень. Поиск ошибок в скриптах, правка скриптов, настройка.

Java script – начальный уровень.

Требования к навыкам:

Обучаемость – высокая обучаемость новым задачам, поскольку они появляются всегда.

Самостоятельный (!!!) поиск решения некоторых задач в Интернете (или в других источниках.

Умение грамотно формулировать свои мысли / проблемы в письменном виде.

Скорость работы – высокая продуктивность.

Оплата:

электронные деньги / пластиковая карта.

Cтавка – 9 000 руб. в месяц.

Соискателям:

скидывайте, пожалуйста, краткое описание своих навыков в предложении, если есть примеры работ (верстка, разработанные скрипты), показывайте их.

Заранее спасибо.

HTMLJavaPHP
12 лет назад
Talaya757
Наталья 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

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