Доделать сайт

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки171 просмотр

Необходимо доработать сайт, прежде всего, дописать код.

Проявить инициативу в оптимизации сайта и создании новых элементов и поделиться имеющимся опытом.

Нужно будет также исправление дизайна.

13 лет назад
DVKruglov
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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