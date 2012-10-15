Фильтр товаров (магазин на VAMSHOPe)

Нужно

чтобы товар сортировался сначала по наличию

то что есть вверху, чего нет снизу

и те позиции которые вверху должны быть в алфавитном порядке

и соответственно которые в низу, тоже в алфавитном

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на форуме VAMSHOP советовали

у /includes/modules/default.php менять:

$sorting_data['products_sorting'] = 'pd.products_name';

$sorting = ' ORDER BY '.$sorting_data['products_sorting'].' '.$sorting_data['products_sorting2'].' ';

на

$sorting_data['products_sorting'] = 'pd.products_name';

$sorting = ' ORDER BY p.products_quantity DESC, '.$sorting_data['products_sorting'].' '.$sorting_data['products_sorting2'].' ';

не работает в листинге товаров категории