Фильтр товаров (магазин на VAMSHOPe)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка145 просмотров

Нужно

чтобы товар сортировался сначала по наличию

то что есть вверху, чего нет снизу

и те позиции которые вверху должны быть в алфавитном порядке

и соответственно которые в низу, тоже в алфавитном

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

на форуме VAMSHOP советовали

у /includes/modules/default.php менять:

$sorting_data['products_sorting'] = 'pd.products_name';

$sorting = ' ORDER BY '.$sorting_data['products_sorting'].' '.$sorting_data['products_sorting2'].' ';

на

$sorting_data['products_sorting'] = 'pd.products_name';

$sorting = ' ORDER BY p.products_quantity DESC, '.$sorting_data['products_sorting'].' '.$sorting_data['products_sorting2'].' ';

не работает в листинге товаров категории

13 лет назад
amurdetal
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

phpprosmarty
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Заказал у Сергея доработку фильтра товаров. Он все сделал на следующий день. Сделал так как договаривались. С Сергеем работал первый раз. Мне понравилось. Буду еще обращатся. По мере обращений буду рассказывать о нем. Советую.

Заявки фрилансеров

phpprosmarty
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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