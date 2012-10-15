Необходимо доработать сайт, прежде всего, дописать код. Проявить инициативу в оптимизации сайта и создании новых элементов и поделиться имеющимся опытом. Нужно будет также исправление дизайна.
Фильтр товаров (магазин на VAMSHOPe)
Нужно
чтобы товар сортировался сначала по наличию
то что есть вверху, чего нет снизу
и те позиции которые вверху должны быть в алфавитном порядке
и соответственно которые в низу, тоже в алфавитном
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
на форуме VAMSHOP советовали
у /includes/modules/default.php менять:
$sorting_data['products_sorting'] = 'pd.products_name';
$sorting = ' ORDER BY '.$sorting_data['products_sorting'].' '.$sorting_data['products_sorting2'].' ';
на
$sorting_data['products_sorting'] = 'pd.products_name';
$sorting = ' ORDER BY p.products_quantity DESC, '.$sorting_data['products_sorting'].' '.$sorting_data['products_sorting2'].' ';
не работает в листинге товаров категории
Выбранный исполнитель
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