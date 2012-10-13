Требуется PHP-программист, неполная занятость

Доброго времени суток

Не спеша подыскиваю PHP программиста, для правки и отладки одного проекта.

О проекте:

Приватная разработка. Своего рода панель контроля разных бирж ссылок.

Написана на PHP, с использованием MySqlа и класса curl-обертки (со слов текущего прогера).

В общем суть проекта в парсинге и автоматизации некоторых действий в биржах.

О том кого ищу:

Знаком с парсерами, есть свободное время, достаточно ответственный и доводит дело до конца (не перевариваю когда люди пропадают на середине работы). Панель на ходу (т.е. в рабочем состоянии), но время от времени возникают сбои, нужны улучшения, появляются идеи для апгрейда (и их нужно внедрять).

Обязательно:

Не вчерашняя регистрация. Наличие хоть каких то проектов в этой сфере. Отзывы и все такое.

Желательно:

Онлайн несколько часов ежедневно (ну или быстрый фитбек на случай эпического падения всего и вся), умение работать с программами контроля версий.

Бюджет не указываю — не могу спрогнозировать времязатраты по панели, так что просто напишите стоимость часа работы.

С уважением,

Андрей